Yardım Sevenler Derneği Tarafından Dayanışma Kahvaltısı
1 saat önce
Devrek Yardım Sevenler Derneği tarafından düzenlenen kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı davetliler tarafından büyük ilgi gördü.
Devrek Yardım Sevenler Derneği
tarafından düzenlenen kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Zonguldak
'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Türkiye Yardım Sevenler Derneği
Devrek Şubesi tarafından düzenlenen kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı Devrekli vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Organize edilen kahvaltı programı ile ilgili bilgi veren Devrek Yardım Sevenler Derneği Başkanı Hülya Karadayı, " Bugün derneğimiz tarafından düzenlenen kahvaltı programı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Davetlilerimizin destekleri ile hayata geçirdiğimiz bu etkinlik Devrekli olup ta Devrek dışında eğittim gören 27 tane ihtiyaç sahibi üniversite öğrencimize burs vermekteyiz ve ayrıca da yardıma muhtaç ailelere destek gayesiyle düzenlemiş olduğumuz bir organizasyondur. Düzenlediğimiz geziler ve organize ettiğimiz yemek ve kahvaltılarda bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:09 Kaynak: İHA
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