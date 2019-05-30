Son Dakika Haberleri: Yardım Sevenler Derneğinden engellilere tekerlekli sandalye bağışı
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Yardım Sevenler Derneğinden engellilere tekerlekli sandalye bağışı

1 saat önce

Kütahya'da, hayırseverlerin destekleriyle satın alınan 5 tekerlekli sandalye engellilere teslim edildi.

Yardım Sevenler Derneğinden engellilere tekerlekli sandalye bağışı, System.String[]
Kütahya'da, hayırseverlerin destekleriyle satın alınan 5 tekerlekli sandalye engellilere teslim edildi.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kütahya Şubesi tarafından, dernek üyeleri ile hayırseverlerin destekleriyle temin edilen manuel sandalyeler, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesince tespiti yapılan 5 engelliye verildi.
Yardım Sevenler Derneği Şube Başkanı Verda Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin 60 yıldır faaliyette olduğunu ve hayırseverlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını hatırlattı.
Dernek üyeleri ve hayırseverlerin bağışlarıyla aldıkları sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Balaban, "Bugün gerçekten çok mutluyuz. Satın aldığımız 5 sandalyeyi dernek aracılığıyla engellilerimize teslim ettik. Şimdilik 5 adet aldık ama bağışlarımızla bu sayıyı artıracağız. Biz üyelerimiz ve bağışçılarımızla gönüllere dokunmaya devam edeceğiz." dedi.
Tekerlekli sandalyeye kavuşan 91 yaşındaki Neriman Büyükkaraca da bağıştan dolayı çok memnun olduğunu söyledi.
Sandalye sayesinde dışarı çıkıp gezeceğini dile getiren Büyükkaraca, "Sandalyem olmadığı için adeta eve hapsolmuştum. Şimdi sandalye sayesinde çıkıp gezebileceğim. Çay bahçelerine gidip çay içeceğim. Özlediğim sokakları, caddeleri dolaşacağım." diye konuştu.
Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar ise Yardım Sevenler Derneği ile hayırseverlere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:00 Kaynak: AA
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