Yardım sever işadamından camiye klima - Son Dakika

Hava sıcaklıkların 45 dereceye ulaştığı Gaziantep'in Araban ilçesindeki yardım sever işadamı Hacı Şahin, ilçe kırsalında bulunan Şehit Recep Öncebe Camisine klima hediye etti.



Arabanlı yardım sever genç iş adamı Haci Şahin tarafından ilçeye bağlı Emir Haydar kırsal mahallesinde Araban Belediyesi ve bölgedeki hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan Şehit Recep Öncebe Camisi'ne salon tipi klima monte ettirildi. Mahallelinin ve cami cematinin talebi üzerine camiye klima desteği vermek istediklerini belirten Haci Şahin, "Emirhaydar kırsal mahallesi muhtarı Seydi Vakkas Kaya ve vatandaşların camilerine klima kattırmam için şahsıma gelen talepleri üzerine ilçemize bağlı Şehit Recep Öncebe Camisine klima taktırma kararı aldık. Yaz mevsimi nedeniyle gün içinde hava sıcaklığının 45 dereceye ulaşıyor. Bu koşullarda camide ibadet etmek özellikle yaşlılar ve çocuklar için çok zor oluyordu. Bunaltıcı sıcaklardan cami cemaatini kurtarmak ve serin bir ortamda huzurla ibadetlerini yapabilmesini sağlamak istedik. Cemaatin artık klima serinliğinde namaz kılmanın mutluluğunu yaşadığını görmek ve dualarını almak bizleri de memnun etmiştir" dedi. - GAZİANTEP