Yardım Sırası Bekleyenleri Soyan 2 Yankesici Tutuklandı
3 dakika önce
GAZİANTEP'te, sosyal yardımlaşma vakfından yardım alabilmek için sıra bekleyenlerin ceplerindeki telefon ve cüzdanları çalan 2 şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP'te, sosyal yardımlaşma vakfından yardım alabilmek için sıra bekleyenlerin ceplerindeki telefon ve cüzdanları çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda yadım alabilmek için sıra bekleyen vatandaşların cep telefonu ve cüzdanlarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Vatandaşların ifadesini alarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yankesicilik olayını M.F.K. ve A.P.'nin yaptığını belirledi. Polis, kimliğini belirlediği 2 şüpheliyi bulundukları adreslerinde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.F.K. ve A.P., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:17 Kaynak: DHA
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