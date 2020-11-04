Yardım tırı İzmir'in yaralarını sarmak için Başkent'ten yola çıktı - Son Dakika

Yardım tırı İzmir'in yaralarını sarmak için Başkent'ten yola çıktı

04.11.2020 10:33
Yardım tırı İzmir'in yaralarını sarmak için Başkent'ten yola çıktı, System.String[]

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak yapılan yardımlara bir yenisini de Mamak Belediyesi ekledi.

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak yapılan yardımlara bir yenisini de Mamak Belediyesi ekledi.

Mamak Belediyesi ve Mamak Kaymakamlığı'nın ortak çalışması ile düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılmak için Başkent'ten yola çıktı. Büyük bir desteğin sağlandığı yardımda bir tır dolusu ısıtıcı, battaniye, temel gıda malzemeleri ve giysiler deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için Mamak Belediyesi önünden İzmir'e doğru hareket etti. Dayanışma ve yardım duygusu ile toplanan malzemelerin yüklendiği yardım tırı Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl tarafından uğurlandı.

Yapılan yardım kampanyası hakkında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yardımlaşma ve dayanışma önemli. Mamak Kaymakamlığımız ve Mamak Belediyesi olarak yardım kolilerimizi süratle hazırladık. Mamaklı hemşehrilerimiz ısıtıcı, battaniye, giysi ve gıda malzemeleri yardımında bulundu. İzmir halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Kalbimiz İzmir'de" diye konuştu.

İzmir için tek yürek olduklarının altını çizen Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, "Bugün buradan yola çıkan sadece tır değil, Mamaklıların birliktelik ve dayanışma duygusudur. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA

Yardım tırı İzmir'in yaralarını sarmak için Başkent'ten yola çıktı
Yardım tırı İzmir'in yaralarını sarmak için Başkent'ten yola çıktı
Yardım tırı İzmir'in yaralarını sarmak için Başkent'ten yola çıktı
Yardım tırı İzmir'in yaralarını sarmak için Başkent'ten yola çıktı

Mamak Belediyesi, Başkent, Mamak, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yardım tırı İzmir'in yaralarını sarmak için Başkent'ten yola çıktı - Son Dakika


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