Yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

Yardım tırı yola çıktı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde savaş mağdurları için toplanan insani yardım malzemesi taşıyan tır yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde savaş mağdurları için toplanan insani yardım malzemesi taşıyan tır yola çıktı.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Müftülüğü işbirliğiyle Suriye'deki saldırılardan kaçarak Türkiye sınırındaki bölgelere yerleşen ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivillere yardım eli uzattı.
Bu kapsamda gıda ürünlerinden oluşan yardım paketleri tırlara yüklendi. Yardım tırı düzenlenen törenle dualarla uğurlandı. - MERSİN
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