Yardım tırları Elazığ ve Malatya için Sivas'tan yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yardım tırları Elazığ ve Malatya için Sivas'tan yola çıktı - Son Dakika

Yardım tırları Elazığ ve Malatya için Sivas'tan yola çıktı

14 dakika önce

SİVAS (İHA) – Sivas'tan 3 tır dolusu yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yola çıktı.

Yardım tırları Elazığ ve Malatya için Sivas'tan yola çıktı, System.String[]

SİVAS (İHA) – Sivas'tan 3 tır dolusu yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yola çıktı.


Sivas Valiliği öncülüğünde toplanan 3 tır yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere tarihi jandarma binası önünden yola çıktı. Tırların Sivas'tan hareketini; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve çeşitli STK temsilcileri takip etti. Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, tarafından yaptırılan duanın ardından tırlar hareket etti.


Uğurlama programında konuşan Vali Salih Ayhan, "24 Ocaktaki depremde Elazığ ve Malatya'da can ve mal kayıplarımız oldu. Tüm toplumumuz tek vücut oldu, birlikte oldu. Bu açığın üstesinden geldik. Birlikteliğimizi daha da arttırdık. Deprem öncesi önleme, müdahale ve iyileştirme süreci vardır. Şimdi de iyileştirme sürecindeyiz. Bütün illerimiz yoğun bir gayret içinde ilimizde de aynı şekilde hayırseverlerimizin olağanüstü destekleri oldu.


Son 8 Bin 500 koli özellikle Bakanlığımızın belirlediği kriterler ve içeriğe uygun bir şekilde hazırlandı. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara ulaştırılmak için. 6 tır hazırlandı. 3 tırı Salı günü 3 tırı da bugün göndereceğiz. Rabbim bu hayırlarımızı kabul eylesin. Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimize şifa olsun. Rabbim daha büyük husumetlerden belalardan bizleri uzak tutsun. Son bir aydır gerçekten millet olarak çok üzüldük. Ama biz millet olarak bunlara alışkınız ve bunların üstesinden geleceğiz. Daha büyük afetlerden korunmak için dikkatli ve tedbirli olacağız" dedi. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:37 Kaynak: İHA
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