Yardım tırları Elazığ ve Malatya için yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yardım tırları Elazığ ve Malatya için yola çıktı - Son Dakika

Yardım tırları Elazığ ve Malatya için yola çıktı

7 saat önce

Sivas'ta vatandaşlar tarafından toplanan 2 tır yardım malzemesi Elazığ ve Malatya'ya götürülmek üzere yola çıktı.

Yardım tırları Elazığ ve Malatya için yola çıktı, System.String[]

Sivas'ta vatandaşlar tarafından toplanan 2 tır yardım malzemesi Elazığ ve Malatya'ya götürülmek üzere yola çıktı.


Elazığ merkezli depremin ardından, deprem zedelere yardımda bulunmak isteyen Sivaslılar, sosyal medya üzerinden örgütlenerek yardımlar için seferber oldu. Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas Belediye Başkanlığı tarafından, toplanan 2 tır yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere bugün yola çıktı. Tırların Sivas'tan hareketini; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve çeşitli STK temsilcileri takip etti. Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, tarafından yaptırılan duanın ardından tırlar hareket etti.


Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ayhan, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun. Yaralılara şifa diliyorum. Biz millet olarak tasada, kıvançta, hüzünde, sevinçte çok rahat bir araya gelebiliyoruz yani tek vücut olabiliyoruz. Bazen bu tür küçük musibetlerde bizim birlik olmamıza, beraber olmamıza vesile oluyor. Olayın bu tarafından bu yana baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Tabi bizim bunun farkında olarak bilinçli ve şuurlu şekilde yaşamamız lazım, tedbirli olmamız lazım. Devletimiz güzel bir koordinasyon yaptı, güzel bir birliktelik yaptı ve afet sonrası kriz yönetimi harikuladeydi. Esaslı olan ihtiyaç malzemelerine odaklanıldı. Sivas bu manada battaniye, ısıtıcı, çocuk bezleri, çocuk mamalarına odaklandı. Çalışmanın özü buna kaydı ve bu güzel bir hassasiyet. Artık ayni yardımdan daha ziyade nakli yardıma odaklanılmalı çünkü AFAD ve Kızılay bu konuda tecrübeli, Sivas'tan Kızılay'a ve AFAD'a para toplanıldı. Sivas'tan Kızılay'a yaklaşık 500 bin TL'lik yardım toplanıldı" dedi. - SİVAS

Malatya, Elazığ, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:33 Kaynak: İHA
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