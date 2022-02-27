Yardım tırları Ukrayna'ya doğru yola çıktı - Son Dakika
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Yardım tırları Ukrayna'ya doğru yola çıktı

27.02.2022 13:46

Yardım tırları Ukrayna'ya doğru yola çıktı Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD ve Kızılay'ın yardım tırları Ukrayna'ya yola çıktı.

Yardım tırları Ukrayna'ya doğru yola çıktı

EDİRNE - Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD ve Kızılay'ın yardım tırları Ukrayna'ya yola çıktı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısı sonrası Ukrayna'da zor durumda olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere, içinde 210 metrekarelik maksat çadırı, afet çadırı, yatak, battaniye, uyku tulumu, acil insani yardım ve hijyen malzemeleri olan AFAD ve Kızılay'ın yardım tırları, Edirne'de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Ukrayna'ya doğru hareket etti.

Yardım tırları Ukrayna'ya doğru yola çıktı
Yardım tırları Ukrayna'ya doğru yola çıktı
Yardım tırları Ukrayna'ya doğru yola çıktı

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Kızılay, Ukrayna, AFAD, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yardım tırları Ukrayna'ya doğru yola çıktı - Son Dakika


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