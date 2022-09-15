YARDIM TRENİ PAKİSTAN İÇİN YOLA ÇIKTI - Son Dakika
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YARDIM TRENİ PAKİSTAN İÇİN YOLA ÇIKTI

15.09.2022 14:39

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Tren Lojistik Merkezi'nden, Pakistan'da selden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere yaklaşık 26 bin koli gıda ve temizlik malzemesi yüklü tren yola çıktı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Tren Lojistik Merkezi'nden, Pakistan'da selden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere yaklaşık 26 bin koli gıda ve temizlik malzemesi yüklü tren yola çıktı.

Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda Pakistan'da selden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere gıda ve temizlik malzemelerinin yüklü olduğu tren yola çıktı. Marmara bölgesinde bulunan 12 ilden 55 bin adet gıda kolisi ve 7 bin adet temizlik kolisi hazırlandı. Bugün içerisinde gıda ve hijyen ürünleri bulunan yaklaşık 26 bin paket trene yüklenmesinin ardından yola çıktı. Diğer kalan yardım paketleri de trenlere yüklenerek gönderilecek.

Pakistan'ın çok büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Öncelikle dost, kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gönül coğrafyamıza kardeşlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Pakistan'da bizim zor zamanımızda yanımızda olmuştur. Çok büyük bir felaketle karış karşıya kaldı Pakistanlı kardeşlerimiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman olduğu gibi zorluk içinde olan kim olursa olsun yanlarında oluyoruz. 55 bini gıda paketi ve yaklaşık 7 bin kadar da temizlik olmak üzere paketler hazırlandı. Bugün itibariyle trenimiz hazır. 26 bine yakın paketimizi buradan göndereceğiz. Diğer kalanları da başka trenlerle göndereceğiz." dedi.

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Kaynak: DHA

Pakistan, Köseköy, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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