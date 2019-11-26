Yardım uçağı Arnavutluk'a ulaştı
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Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem Arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçağın boşaltılması TİRAN - Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda, arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçak Arnavutluk'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem
Arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçağın boşaltılması TİRAN - Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda, arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçak Arnavutluk'a ulaştı.
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