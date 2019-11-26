Son Dakika Haberleri: Yardım uçağı Arnavutluk'a ulaştı
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Yardım uçağı Arnavutluk'a ulaştı

6 saat önce

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem Arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçağın boşaltılması TİRAN - Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda, arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçak Arnavutluk'a ulaştı.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem

Arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçağın boşaltılması TİRAN - Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda, arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçak Arnavutluk'a ulaştı.

Yardım uçağı Arnavutluk'a ulaştı

Arnavutluk, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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