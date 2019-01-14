Son Dakika Haberleri: Yardım Ünitesine 500000 TL'lik Banknot Bıraktı!

Yardım Ünitesine 500000 TL'lik Banknot Bıraktı!

1 saat önce

DÜNYANIN en büyük havalimanlarından biri olarak bilinen Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a birkaç kilometre uzaklıktaki Schiphol Havalimanı'nın farklı noktalarında, bağışların toplandığı para toplama üniteleri bulunuyor.

Yardım Ünitesine 500000 TL'lik Banknot Bıraktı!, System.String[]
DÜNYANIN en büyük havalimanlarından biri olarak bilinen Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a birkaç kilometre uzaklıktaki Schiphol Havalimanı'nın farklı noktalarında, bağışların toplandığı para toplama üniteleri bulunuyor. Afrika'da sağlık çalışmaları yürüten 'Uçan Doktorlar'ın (Amref), Afrika'da kalıcı sağlık değişikliği nedeniyle bağış talep ettiği üniteler, birçok ülkenin farklı para birimiyle doluyor. Türk paralarının da görüldüğü yardım ünitelerinden birinde, 14 yıl önce tedavülden kaldırılan '500000' Türk Lirası olması dikkati çekti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:57 

Hollanda, Amsterdam, Schiphol Havalimanı, Güncel
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