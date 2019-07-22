Son Dakika Haberleri: Yardım vakfı gönüllüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yardım vakfı gönüllüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti

54 dakika önce

Suriye'nin Halep iline bağlı Aktarin kasabasında bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle meydana gelen patlamada, bir yardım vakfı görevlisi hayatını kaybetti.

Yardım vakfı gönüllüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti, System.String[]
Suriye'nin Halep iline bağlı Aktarin kasabasında bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle meydana gelen patlamada, bir yardım vakfı görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Halep iline bağlı Aktarin kasabasında bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında İHH İnsani Yardım Vakfı görevlisi Suriye vatandaşı Yusuf El-Ömer'in de bulunduğu belirtildi. Savaş mağdurlarının refahı için çalışan El-Ömer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

1997 yılında Suriye'nin Halep iline bağlı Tel Rıfat kasabasında dünyaya gelen Yusuf El-Ömer'in 2012 yılından bu yana İHH İnsani Yardım Vakfının Fırat Kalkanı bölgesindeki faaliyetlerini koordine ettiği Babusselam Ofisi'nde çalıştığı öğrenildi. - HALEP
İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İHH, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


James Jeffry, Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü Rusya: İdlib'deki saldırıları biz düzenlemedik Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 00:17:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yardım vakfı gönüllüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]