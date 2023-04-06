Trajik hikaye! Depremzedelere yardım için bölgeye giden 3 belediye personeli, dönüş yolundayken geçirdikleri kazada yaşamlarını yitirdi

Seçimlere 38 gün kala Sarıgül de tarafını resmen ilan etti

Malatya'da depremzedelere yardım eden Bağcılar Belediyesi personelini taşıyan midibüs, İstanbul'a dönerken Kayseri'de kaza yaptı. Devrilen araçta bulunan personellerden 3'ü hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Hayatını kaybedenlerden Bağcılar Belediyesi Destek Hizmetleri'nde görevli Atakan Sırbudak (48), sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda kaza yaptığı midibüsün önünde çekildiği fotoğrafa "Hayırlısıyla istikamet İstanbul" diye yazmıştı. Battalgazi'deki yardım ekibinde yer alan Sırbudak, içinde yiyecek bulunan yardım paketleri dağıtırken görülüyor. Sırbudak, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'le birlikte depremzede aileleri ziyaretinde de bulunurken görüntülendi.

BABASINA YARDIMA GİTMİŞTİ

Trafik kazasında Atakan Sırbudak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Hayri Ay ile yine İşletme ve İştiraklar Müdürlüğü personeli Ensar Dinleyici'nin oğlu Hilmi Eymen Dinleyici vefat etti. Hilmi Eymen, 2 aydır deprem bölgesinde görev yapan babası Ensar'ı ziyarete gidip çalışmalarda ona eşlik ediyordu.