Son Dakika Haberleri: "Yardıma gidenler çoğaldıkça bir bomba daha attılar"
Son Dakika Güncel 'Yardıma gidenler çoğaldıkça bir bomba daha attılar'

"Yardıma gidenler çoğaldıkça bir bomba daha attılar"

20 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Nusaybin ilçesinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği havanlı saldırıda yaralanan Suriyeli Rezan Yakub'un Batman Bölge Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Nusaybin ilçesinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği havanlı saldırıda yaralanan Suriyeli Rezan Yakub'un Batman Bölge Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden 11 Ekim'de Nusaybin'deki sivillere yönelik yapılan saldırıda yaralananların yardıma koştuğu sırada yeniden yapılan saldırı sırasında şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan 30 yaşındaki Yakub'un tedavisi, Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Batman Bölge Devlet Hastanesinde sürüyor.

Evli ve 2 çocuk babası olan Rezan Yakub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den terör örgütü YPG/PKK'nın yanı sıra rejim askerlerinin zulmünden 7 yıl önce Türkiye'ye sığındığını söyledi.


Evden çıktığı sırada bombanın patlamasıyla yardım çığlıklarının yükseldiğini belirten Yakub, şöyle devam etti:


"Sokağın başına bir bomba düştüğünü gördüm, o tarafa yürümeye başladığımda bir bomba daha düştü. 'Yardım edin, Allah için yardım edin' çığlıkları yükselmeye başladı. Ben de yardım etmek için o tarafa koştum. Olay yerine girdiğim zaman her tarafta sivil insanlardan bazılarının öldüğünü, bazılarının yaralı olarak yattığını gördüm."


"Hepimiz sivildik"


Teröristlerin, yaralıların yardımına koşanların üzerine de bomba attığını kaydeden Rezan Yakub, "Yardım edeceğim sırada üstümüze bir bomba düştü. Hepimiz sivildik, üstümüze bomba attılar. Bu sivillerin ne günahı vardı? Daha sonra gözümü hastanede açtım." ifadelerini kullandı.


Yakub'un eşi Cihan Acu da teröristlerin ayrım yapmaksızın herkese ölüm yağdırdığını kaydetti.

Eşinin yaralılara yardım etmek için gittiği sırada onların da üzerine bomba atıldığını dile getiren Acu, "Yardıma gidenler çoğaldıkça bir bomba daha attılar. Daha çok insan, sivil ölsün diye. Kalplerinde insan sevgisi, Allah korkusu yok. Çoluk çocuk, kadın erkek ayırmadan öldürüyorlar. Kamışlı'dan atılan bombalarla vurdular." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden 11 Ekim'de Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi de yaralanmıştı.

Nusaybin, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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