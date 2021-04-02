Yardıma muhtaç ailelere destek sağlandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardım taleplerini yerine getirdi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşların alınan talepler doğrultusunda taleplerin yerine getirildiği bildirildi. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Gülüç Beldesine bağlı Kıyıcak Mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ziyarete giderek sorun ve sıkıntılarını yakından dinledi. Vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi, doğrudan temas kurularak ihtiyaçlar not edildi. Kaymakam Çorumluoğlu başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Hasçelik ile gerçekleştirilen ev ziyaretinde gıda kolisi, çiçek, maske ve çikolata ile talepler yerine getirildi. Vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. - ZONGULDAK