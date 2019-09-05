Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştirmişler
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ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürün dağıtımını yapan firmanın, kömürleri kalitesiz olanlarla değiştirip dağıttığını tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu
'nun (TTK) yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürün dağıtımını yapan firmanın, kömürleri kalitesiz olanlarla değiştirip dağıttığını tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Zonguldak
ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, TTK'nın yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürlerin, kalitesiz olduğu şikayeti üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, yaptıkları takip sonucu dağıtım ihalesini alan firmanın kömürleri kalitesiz olanlarla değiştirip sattığını belirledi. Ocak ayından bugüne kadar yapılan araştırmalarda, dağıtılan kömürde yapılan değişimin Zonguldak ve ilçelerinin yanı sıra Düzce
ve ilçelerinde de yapıldığını ve farklı tarihlerde gerçekleştirildiğini saptadı.
Olayla ilgili çalışmasını genişleten polis, 18 kişinin mağdur olarak ifadesini aldı. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda dağıtımı yapan firmanın sahibi ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.
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