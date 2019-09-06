Son Dakika Haberleri: Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede (2)
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Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede (2)

1 saat önce

1 TUTUKLAMAZonguldak ve Düzce'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nca (TTK) yardıma muhtaç ailelere gönderilen kömürü kalitesiz olanlarla değiştirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişiden N.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede (2), System.String[]

1 TUTUKLAMA
Zonguldak ve Düzce'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nca (TTK) yardıma muhtaç ailelere gönderilen kömürü kalitesiz olanlarla değiştirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişiden N.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 kişiden T.E., adli kontrolle serbest bırakılırken, O.K. ise 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.


Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:09 Kaynak: DHA
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