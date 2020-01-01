Yardıma muhtaç çocuklar için kostümlerle denize girdiler - Son Dakika
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Yardıma muhtaç çocuklar için kostümlerle denize girdiler

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup, yardıma muhtaç çocuklar için düzenlenen etkinlikte kostümlerle denize girdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup, yardıma muhtaç çocuklar için düzenlenen etkinlikte kostümlerle denize girdi.

Çalış Childrens Charity (Çalış Çocuk Derneği) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu grup, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda toplandı.

Hazırladıkları farklı kostümleri giyen vatandaşlar geri sayımın ardından denize girdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bir süre yüzen grubu çok sayıda kişi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dernek gönüllülerinden İngiliz Cathy Harrower, etkinliği her yıl 1 Ocak'ta düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe katılanların giydikleri ilginç kostümlerle beş dakika denizde kaldığını anlatan Harrower, "Buradan toplanan paralar, yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçları için harcanıyor. Etkinliğe katılım her geçen yıl daha da artıyor." dedi.

Etkinliği izleyen Öznur Göktaş, ilçede yaşayan yabancı uyrukluların Türkiye'deki yardıma ihtiyacı olanlar için etkinlik düzenlemesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Yardıma muhtaç çocuklar için kostümlerle denize girdiler

Fethiye, Muğla, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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