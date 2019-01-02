Yardıma Muhtaç İnsanlar'la Duygusal Yılbaşı ! - Ağlatan Yardım

Merhaba "TORUNLAR" Bu video'da Yardıma muhtaç insanlara ve Evsizlere Erzak yardımı yaptım.Benim için duygusal bir yılbaşı oldu.

Merhaba "TORUNLAR" Bu video'da Yardıma muhtaç insanlara ve Evsizlere Erzak yardımı yaptım.Benim için duygusal bir yılbaşı oldu. yoksul insanlar için yemek (kuru,fasulye,nohut vb.) dolu kutular hazırladık ve ihtiyaç sahiplerine dağıttık.İnsanların ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını hepimiz görmüş olduk.Çöp evde yaşayan teyzemiz,yatacak yeri olmayan teyzemiz ve bir sürü muhtaç a yardım larımızla ve hediye ler ile bir nebze bu insanlara destek olmak zor olmamalı. Ağlatan bir yardım oldu.

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