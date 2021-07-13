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Yardıma muhtaç vatandaşlara bayram müjdesi! Ödemeler bayram öncesi hesaplara yatırılıyor - Son Dakika

Yardıma muhtaç vatandaşlara bayram müjdesi! Ödemeler bayram öncesi hesaplara yatırılıyor

13.07.2021 10:25

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma muhtaç olan engelli vatandaşlara ve ailelerine yapılan evde bakım yardımı ödemelerini bayram öncesine çekildiğini duyurdu. Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada "Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık" ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarını, aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti.

YARIM MİLYONDAN FAZLA KİŞİ FAYDALANIYOR

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda geliştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an yarım milyonu aşkın vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz" dedi.

"HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK"

Haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini anımsatan Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektiklerini belirterek, "Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında temmuz ayında 893,1 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti.

Yardıma muhtaç vatandaşlara bayram müjdesi! Ödemeler bayram öncesi hesaplara yatırılıyor

Kurban Bayramı, Derya Yanık, Engelli, Bayram, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yardıma muhtaç vatandaşlara bayram müjdesi! Ödemeler bayram öncesi hesaplara yatırılıyor - Son Dakika Ekonomi


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