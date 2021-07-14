YARDIMCI'DAN KURBAN KESİM ÖNERİLERİ - Son Dakika

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, Kurban Bayramı öncesinde önerilerde bulundu. Yardımcı, "Eti kesinlikle üst üste buzdolabına atmasınlar. Etlerin sıcaklığı gidene kadar serin bir yerde 1 saat tutalım. Ters düz çevirdikten sonra eti ister kasaba götürün isterse kendiniz işleyebilirsiniz" dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramına sayılı gün kala vatandaşların kurbanı nasıl ayırması gerektiğini anlattı. Osman Yardımcı, kurbanın ilk olarak kollarının ayrılması gerektiğini kaydetti. İkinci olarak gerdanı ayırdıklarını belirten Yardımcı, ardından but, kaburga ve pirzola taraflarını ayırdıklarını söyledi. Ayrılan parçaların birbirine değmeyecek şekilde serin bir ortamda dizilmesi gerektiğini belirten Yardımcı, dizilen etlerin 1 saat sonra ters düz edilmesi gerektiğini aktardı. Etlerin bulunduğu odanın sıcak olmaması gerektiğini belirten Osman Yardımcı, kesilen etlerin sıcak olup birbirine değmesi halinde yeşerme meydana geleceğini söyledi.

3 SENE ÖNCESİNE KADAR ETİN YARISI ZAYİ OLUYORDU

Kurbanın göğüs kısmının ayrı, pirzola kısmının ise bütün olarak koyulması gerektiğini aktaran Osman Yardımcı, 'Bundan 3 sene önce etin yüzde 40-50 arası çöpe gidiyordu. Saklama şeklinden kaynaklıydı. Havanın sıcaklığı, etin birbirine olan sıcaklığıyla bir poşete koyduğunuzda rengi değişiyor. Havalar sıcak, Antalya da sıcak bir iklime sahip. Kurban Bayramı bu sene tam sıcak zamanlara denk geldi. Bu sene etleri korumak çok zor. Kurbanı kestiğimiz şekilde serin yerde korurlarsa iyi olur. Kesinlikle üst üste buzdolabına atmasınlar. O daha tehlikeli. Etlerin sıcaklığı gidene kadar serin bir yerde 1 saat tutalım. Ters düz çevirdikten sonra eti ister kasaba götürün isterse kendiniz işleyebilirsiniz" dedi.

'ETLERİ SOĞUK ZİNCİRDE SAKLAYALIM'

Kurbanı kesip poşete doldurup bayram ziyaretlerine gidilmemesi gerektiğini aktaran Osman Yardımcı, 'O etler de önemli. Hem sağlığımızı tehlikeye atmayalım hem de güzel bir bayram geçirelim. Etleri soğuk zincirde saklayalım. Yiyeceğiniz kadar dışarıda bırakın" diye konuştu.

Türkiye çapında tüm belediyelerin kurban kesim yerleri oluşturduğunu belirten Osman Yardımcı, 'Bu alanlarda kurbanlar hijyenik bir şekilde veteriner eşliğinde kesiliyor. Örneğin ciğerde bir tomurcuk olduğunda onu veteriner görmeden yemesin. 3 gün boyunca kesim var. Bu alanlarda kurbanlarımızı keselim. Esnafımız güzel mezbahaneler yapmış, kurban kesiyor. Bizim tek çabamız etlerimiz zayi olmadan sağlıklı bir kurban geçirmek" dedi.