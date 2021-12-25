YARDIMCI KAYNAK KİTAPLAR ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILMAYA BAŞLADI - Son Dakika
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YARDIMCI KAYNAK KİTAPLAR ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILMAYA BAŞLADI

25.12.2021 00:20

Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokul 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için her ay kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlanmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokul 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için her ay kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlanmaya devam ediyor.

Karar çerçevesinde her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi, ekim ayından itibaren Milli Eğitim Bakanlığının "yardimcikaynaklar. meb. gov. tr" üzerinden ulaşılırken bugüne kadar toplam 23 milyon 518 bin yardımcı kaynak, kitap olarak bastırılıp öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı.

İlkokul 2'nci sınıftan 12'nci sınıftaki öğrencilere kadar dağıtılacak olan kaynak kitaplar, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne oradan da okullara ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, Menteşe Yerkesik İlkokulunu ziyaret ederek yardımcı kaynak kitapların dağıtımına eşlik etti.

4. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen İl Müdürümüz Emre Çay konuşmasında, hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek adına yardımcı kaynak kitapların önemine değindi. İl Müdürümüz "Bakanlığımız, sizlerin öğrenme sürecine katkı sunmak ve derste işleyeceğiniz konuları pekiştirmenizi sağlamak adına elinizdeki kaynak kitapları hazırladı. Sizlere ücretsiz olarak ulaştırılan bu kaynak kitaplardan en üst seviyede istifade etmenizi diliyorum. " diyerek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum YARDIMCI KAYNAK KİTAPLAR ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILMAYA BAŞLADI - Son Dakika


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