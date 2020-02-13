YARDIMCI PİLOTUN 'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA İFADESİ ALINDI - Son Dakika
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YARDIMCI PİLOTUN 'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA İFADESİ ALINDI

6 saat önce

Haber: Yüksel KOÇ Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu yardımcı pilotun ifadesi alındı.

YARDIMCI PİLOTUN 'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA İFADESİ ALINDI, System.String[]

Haber: Yüksel KOÇ Kamera: Zeki GÜNAL/ İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu yardımcı pilotun ifadesi alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan uçak kazasına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.  Soruşturma kapsamında ilk defa bir şüphelinin ifadesi alındı. Kazada yaralanan ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag'ın ifadesi alındı. Polisin, bugün öğleden sonra tercüman eşliğinde hastaneye giderek yardımcı pilotun ifadesini aldığı kaydedildi. Polislerin pilota, hava durumu, kazanın oluş şekli, pisti neden pas geçmedikleri şeklinde sorular sorulduğu belirtildi. Kaptan pilot Mahmut Aslan'ın ifadesinin de sağlık durumuna göre önümüzdeki günlerde alınacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümkü:

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-Hastane önündeki polisler

-Detaylar

-Kaza anı


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:39 Kaynak: DHA
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