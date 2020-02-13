Yardımcı pilotun 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı - Son Dakika
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Yardımcı pilotun 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu yardımcı pilotun ifadesi alındı.

Yardımcı pilotun 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı, System.String[]

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu yardımcı pilotun ifadesi alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan uçak kazasına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.  Soruşturma kapsamında ilk defa bir şüphelinin ifadesi alındı. Kazada yaralanan ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag'ın ifadesi alındı. Polisin, bugün öğleden sonra tercüman eşliğinde hastaneye giderek yardımcı pilotun ifadesini aldığı kaydedildi. Polislerin pilota, hava durumu, kazanın oluş şekli, pisti neden pas geçmedikleri şeklinde sorular sorulduğu belirtildi. Kaptan pilot Mahmut Aslan'ın ifadesinin de sağlık durumuna göre önümüzdeki günlerde alınacağı öğrenildi.


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:41 Kaynak: DHA
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