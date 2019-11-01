Son Dakika Haberleri: "Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu" başladı
Son Dakika Güncel 'Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu' başladı

"Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu" başladı

6 saat önce

Fertilitenin Korunması Derneğince, üreme sağlığının ve devamlılığının korunması ile bu konuda toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla düzenlenen "Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu" (Artificial Reproductive Technologies) başladı.

Fertilitenin Korunması Derneğince, üreme sağlığının ve devamlılığının korunması ile bu konuda toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla düzenlenen "Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu" (Artificial Reproductive Technologies) başladı.

Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanlarını bir araya getiren ve üreme sağlığına ilişkin konuların masaya yatırıldığı sempozyum kapsamında, basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Aret Kamar, derneğin, yumurta ve doku dondurmanın önemini topluma anlatmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Tüp bebek yönteminin sadece çocuk sahibi olmak amacıyla uygulanmadığını dile getiren Kamar, "Tüp bebek sadece bu değil. Tüp bebekte yumurta, yumurta dokusu ve sperm dondurmak var." dedi.

Kamar, "Sperm ve yumurta dondurma yöntemi, ileri yaşlarda çocuk sahibi olmayı mümkün hale getirebiliyor. Bu nedenle toplumu bu konuda bilinçlendirmek çok önemli." şeklinde konuştu.

"Bilinç düzeyimiz düşük"

Toplantıda konuşan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ozan Özolcay da Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde toplumdaki bilinçlenme dolayısıyla konunun bilinirliğinin yüksek olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu ülkelerde hastaya herhangi bir sebeple kanser tanısı konulduğunda ilgili uzman hangi daldaysa hastayı hemen üremeyle ilgili bir alana yönlendiriyor. Bilinçlenme neredeyse yüzde 85 düzeyinde. Ancak ülkemizde bu konuda maalesef bir istatistik yok ama bilinçlenme düzeyinin oldukça düşük seviyede olduğunu düşünüyoruz."

Uzmanlar tarafından ürüme sağlığının masaya yatırıldığı sempozyum, yarın sona erecek.

Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu başladı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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