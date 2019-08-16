Son Dakika Haberleri: Yardımeli Derneği 30 ülkede kurbanlık dağıttı
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Yardımeli Derneği 30 ülkede kurbanlık dağıttı

1 saat önce

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı'nda 30 farklı ülkede 110 görevlisi ile yardıma muhtaçlara kurbanlık et dağıttı.

Yardımeli Derneği 30 ülkede kurbanlık dağıttı, System.String[]
Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı'nda 30 farklı ülkede 110 görevlisi ile yardıma muhtaçlara kurbanlık et dağıttı.

Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşları arasında yer alan Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği 30 ayrı ülkede 110 görevli ekibi ile dünyaya bayram sevinci yaşattı. Ülkelerde kesilen kurbanlıklar, maddi durumu düşük ailelere dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Gelen Başkanı Sadık Danışman, derneklerinin bu yıl 30 farklı ülkede 110 görevli ile çalıştığını söyledi. Danışman, "Bu yıl kurban organizasyonumuza Gana, Kamerun ve Çad'ı kattık. Yurt içinde Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Kayseri ve Doğu Türkistanlılara, Filistinlilere, Mısırlılara, Suriyelilere, Yemenlilere yönelik kurban kesimlerimiz oldu. Yemen, Gazze ve Kudüs'te ise partner kuruluş aracılığı ile kurban kesimi yapıldı" dedi.

Her kurban bağışına bir fidan

Bağışlanan her kurban için bağışçıların adına önceden belirlenen bölgelere birer fidan diktiklerini de sözlerine ekleyen Danışman, "Bunun yanı sıra kurban organizasyonumuz ile Doğaya bir faydamız olması amacıyla Bir Kurban Bir Fidan Projesini de hayata geçirdik. Proje kapsamında verilen her kurban vekaleti için bir fidan ekimi yapılacak. Fidanlar, yurt içinde ve yurt dışında belirlenecek bölgelere fidan ekme zamanında ekilecektir" diye konuştu.

Organizasyonun parçası olan Diyarbakır'da bulunan Hayat-Der yöneticileri Mehmet Turan ve Şükrü Kaya da yaptıkları açıklamada, kendilerinin de gönüllü olarak ailelerini bıraktıklarını ve Halepçe'de kurbanlık dağıtımına katıldıklarını kaydederek, destek veren herkese teşekkür etti. - DİYARBAKIR
Kurban Bayramı, Diyarbakır, Danışman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
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