Yardımeli Derneği'nden yoksul ailelere kışlık odun yardımı - Son Dakika

Yardımeli Derneği Şırnak İl Temsilciliğince Silopi ilçesinde yardıma muhtaç aileler kışlık odun yardımında bulunuldu.

İl Temsilcisi Salih Babrak, dernek tarafından tespit edilen ailelere kışlık yakacak odun ve kömür yardımında bulunduklarını söyledi.

Yardım alan aileler derneğe teşekkürlerini iletti.

Silopi ilçesinde yaklaşık 20 ton odun ve kömür dağıttıklarını belirten Babrak, hem dernek merkezinden hem de bağışçılardan aldıkları yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

Babrak; "Önceliğimiz yetim, dul ve öksüz ailelerdir. Yardıma muhtaç aileler bize her zaman ulaşabilirler." dedi.