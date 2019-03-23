Son Dakika Haberleri: Yardımeli Derneğinden İhtiyaç Sahiplerine Destek

Yardımeli Derneğinden İhtiyaç Sahiplerine Destek

1 saat önce

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Malatya Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriliyor.

Yardımeli Derneğinden İhtiyaç Sahiplerine Destek, System.String[]
Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Malatya Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriliyor.

Derneğin Malatya Şube Başkanı Nihat Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente gelen muhacir ailelerin sıkıntılarını gidermek için çalıştıklarını, temel ihtiyaçlar ve barınma yardımları yaptıklarını söyledi.

Dernek olarak 36 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirten Karadeniz, "Özellikle Gazze'de 6 ofisimiz bulunmaktadır. Derneğimiz son dönemde Cerablus'ta, evleri yıkılan insanlara bir köy kurmaktadır. Bu köyümüzde babaları vefat etmiş olan çocukların ve hanımların ikamet etmesi sağlanacaktır." dedi.

Yardımeli Derneği adına gönüllü olarak çalışan Mehmet Fahri Sak ise temel görevlerinin yetimlerin sorunlarını dinleyip onlara çözüm bulmak olduğunu dile getirerek, aynı zamanda engelli vatandaşlara da yardım ettiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Karadeniz, Malatya, Güncel
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