Yardımeli Derneğinden Silopi'de Ramazan Yardımı - Son Dakika

Yardımeli Derneğinden Silopi'de Ramazan Yardımı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yardımeli Derneği tarafından yetim çocuklara bayramlık, ailelerine de nakdi yardım yapıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yardımeli Derneği tarafından yetim çocuklara bayramlık, ailelerine de nakdi yardım yapıldı.
Yardımeli Derneği Silopi temsilciliği tarafından, bayram öncesi ilçede tespit edilen maddi durumu düşük ailelere nakdi yardım yapıldı. Hayırseverler tarafından toplanan paralar yetimlerin ailelerine Ramazan yardımı olarak dağıtıldı. Yardımeli Derneği Silopi temsilcisi Salih Babrak, Yardımeli Derneğinin her bayram öncesi bu tür yardımlarda bulunduğunu söyledi. Babrak, "Derneğimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da yetimleri sevindirmek adına bayram öncesi giyim yardımında bulundu. Yetimleri konfeksiyonda giydiriyoruz. Ayrıca bu yetimlerin aileleri için hayırseverlerden toplanan paraları ailelerine Ramazan yardımı olarak dağıtıyoruz. İhtiyaçlarının giderilmesi için 200 liralık nakdi yardımda bulunduk. Ramazanın manevi duygusunu bu paylaşımlar ve yardımlar ile hissediyoruz. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız bizimle irtibata geçebilir. Yardımları kendi elleri ile yetimlere dağıtarak bu maneviyata ortak olabilirler" dedi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:56 Kaynak: İHA
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