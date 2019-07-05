Son Dakika Haberleri: Yardımeli'nden "1 kurban, 1 fidan" kampanyası
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Yardımeli'nden "1 kurban, 1 fidan" kampanyası

38 dakika önce

Yardımeli Derneği'nin, Türkiye ve 35 ülkede kurban kesim ve dağıtım organizasyonu kapsamında "1 kurban, 1 fidan" kampanyasını bu yıl da devam ettireceği bildirildi.

Yardımeli'nden
Yardımeli Derneği'nin, Türkiye ve 35 ülkede kurban kesim ve dağıtım organizasyonu kapsamında "1 kurban, 1 fidan" kampanyasını bu yıl da devam ettireceği bildirildi.
Yardımeli Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, bağışçılar, derneğin geçen yıl başlattığı kampanya çerçevesinde, bu yıl da kurban bağış bedeline 25 lira ekleyerek meyve ağacı fidesi kampanyasına katılabilecek.
İslami usullere göre kesilip dağıtılacak kurbanların bağışı konusunda bağışçılar SMS ile bilgilendirilecek ve kurban kesilme videosu da internet üzerinden izlenebilecek. Kesim ve dağıtımı yapılan her kurban için, su kuyusu açılan köy ve bölgelerde, belirlenen yerlerde meyve ağaçlarının dikimi yapılacak.
Ağaçların bakımı, dernek yetkilisi, köy halkı ve muhtarlık ile beraber yürütülüp uygun şekilde takip edilecek.
Kurban bağışı bedeli Asya ve Afrika ülkeleri için 650, Türkiye ve Balkanlar için 950, Filistin ve Gazze için ise bin 500 lira olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:59 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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