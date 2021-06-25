Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneğinin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Olağan Genel Kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mustafa İslamoğlu'nun "hayır ve yardım" konulu söyleşisinin ardından genel kurul toplantısına geçildi.

Dernek Başkanı Dr. Sadık Danışman, kuruluşundan bu yana derneğe emeği geçen ve destek verenlere teşekkür etti. Mazlum ve muhtaçlara ulaşma gayretiyle dünyanın farklı bölgelerinde ve Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini belirten Danışman, "Yaptığımız faaliyetler, proje ve kalıcı eserler, uygulandıkları, bulundukları bölgelerde çok önemli açıkları kapatmakta, yaralara merhem olmaktadır." dedi.

Tek liste halinde gidilen 7.Olağan Genel Kurul'da yönetim kurulu, Sadık Danışman, Ali Osman Emrehan, Nuri Çalışkan, A. Furkan Kaya, Bahri Bulut, Filiz Akgül, Halil Aykut, M. Fatih İslamoğlu, Ömer Değirmenci, Raif Çiçek, Songül Demirbağ, Zeynep Kola Çağış'tan oluştu.

Genel kurulun ardından yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak, görev dağılımını gerçekleştirdi.