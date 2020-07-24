Yardımına koştuğu ihtiyaç sahipleriyle acısını dindiriyor - Son Dakika

FATİH HEPOKUR - Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazasında annesini, babasını, eşini ve oğlunu kaybeden Musa Elmas'ın acısı, hala ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

Manavgat ilçesinde geçen yıl 16 Aralık'ta otomobilin köprünün beton blokuna çarpması sonucu eşi Aysel (35), annesi Emine (62), babası Telat (67) ve oğlu Telat'ı (14) kaybeden 39 yaşındaki Musa Elmas'ın (39), gözyaşı dinmiyor.

Kazadan yaralı kurtulan 10 yaşındaki kızı Büşra'ya sarılarak acısını hafifletmeye çalışan Elmas, kazanın ardından ailesinden geriye kalan kıyafet ve eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Elmas, yaşadığı acıyı birkaç arkadaşıyla yardımına koştuğu dar gelirli ailelerin mutluluğuna ortak olarak bastırıyor. Ailelere, bütçesi doğrultusunda gıda ve nakdi yardımda bulunan Elmas'a karşısındakilerin bir gülümsemesi yetiyor.

"İnsanlara yardım etmek huzur veriyor"

Elmas, ailesini kaybettikten sonra geçen sürecin kendisini çok zorladığını söyledi.

Yaşadıklarının hiç kolay olmadığını aktaran Elmas, kendisini ayakta tutan tek şeyin kızı olduğunu dile getirdi.

Anneannesinde kalan kızıyla her gün görüştüğünü, onun mutluluğu için mücadele verdiğini anlatan Elmas, mezarda ziyaret ettiği ailesiyle dertleştiğini, içini döktüğünü ifade etti.

Elmas, mezarlıktan çıkınca acısını yüreğine gömdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Onların fotoğraflarıyla konuşuyorum. Hatıralarını yaşatmaya çalışıyorum. Kazadan sonra çok değiştim. Hayatın ne kadar gelip geçici olduğunu anladım. Kendimi hayır işlerine verdim. Zorda kalan insanların yardımına koşuyorum. Zamanımı asla boşa geçirmiyorum. İnsanları ziyaret ediyorum. Birkaç arkadaş birleşip, belirlediğimiz ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlardan ailem için dua istiyorum. İnsanlara yardım etmek huzur veriyor."