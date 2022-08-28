Türkiye'den selin vurduğu Pakistan'a insani yardım (2) - Son Dakika
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Türkiye'den selin vurduğu Pakistan'a insani yardım (2)

28.08.2022 11:41
Türkiye'den selin vurduğu Pakistan'a insani yardım (2)

'YARDIMLARA DEVAM EDİLECEK'İçişleri Bakanlığı, Pakistan'da sel hasarının giderilmesi için Türkiye tarafından gönderilen yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

'YARDIMLARA DEVAM EDİLECEK'

İçişleri Bakanlığı, Pakistan'da sel hasarının giderilmesi için Türkiye tarafından gönderilen yardımlara ilişkin açıklama yaptı. AFAD koordinasyonunda bölgeye 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesi gönderilmesine başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  "Pakistan'da selden etkilenen afetzedelere yönelik 1120 aile tipi çadır, 3 bin gıda kolisi, 1000 hijyen malzemesi ve 1000 bebek mamasından oluşan ilk yardımlar temin ve hava yoluyla dün akşam saatlerinde 2 uçakla bölgeye gönderildi. Bu yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere AFAD personeli de bölgeye gitti. İlk etapta gönderilecek 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek malzemesinden oluşan yardım malzemesinin gönderilmesi işlemine bugün de devam edilecek."


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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den selin vurduğu Pakistan'a insani yardım (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'den selin vurduğu Pakistan'a insani yardım (2) - Son Dakika
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