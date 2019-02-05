Son Dakika Haberleri: Yardımları Reddetti: Biz Dilenci Değiliz

Yardımları Reddetti: Biz Dilenci Değiliz

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası toplumun insani yardımlarına tepki göstererek, "Biz dilenciler ülkesi değiliz" dedi.

Yardımları Reddetti: Biz Dilenci Değiliz, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası toplumun insani yardımlarına tepki göstererek, "Biz dilenciler ülkesi değiliz" dedi. Venezuela'daki yönetim krizi devam ederken Devlet Başkanı Maduro'dan sert bir çıkış daha geldi. Maduro, "Biz dilenci değiliz" dedi. Maduro ayrıca 'zihinsel yardıma' ihtiyaç duymakla itham ettiği muhalefetin girişimlerini de sert bir dille eleştirdi.

"ÜLKEMİZ ÇALIŞMAYA VE ÜRETİME ÇAĞRILMALI" Maduro, ülkenin kuzeyindeki Aragua eyaletinde askeri üste yaptığı açıklamada, "Sözde insani yardım için sahte bir söz verilemez. Venezuela çalışmaya, üretime, ekonomimizin büyümesine çağrılmalı, biz dilenci değiliz" ifadelerini kullandı.

GUAIDO: 250-300 BİN İNSAN ÖLÜMÜN EŞLİĞİNDE

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ise, New York Times'a verdiği röportajda, "Bu hükümet düşmeli, böylece tüm bu sefalete son verebiliriz. Ölümün eşiğinde 250-300 bin Venezuelalı var" sözlerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Model Evini Kiralamaya Gelen Adam Tarafından Tecavüz Edilerek Öldürüldü Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü

Torununun Kullandığı Traktörün Altında Kalan Babaanne Ezilerek Can Verdi Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:37:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yardımları Reddetti: Biz Dilenci Değiliz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]