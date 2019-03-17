Son Dakika Haberleri: Yardımlarına Palamar Ekibi Yetişti

Yardımlarına Palamar Ekibi Yetişti

23 dakika önce

Zonguldak'ta güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar liman arkasına gezmeye gitti.

Yardımlarına Palamar Ekibi Yetişti, System.String[]
Zonguldak'ta güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar liman arkasına gezmeye gitti. Kayalıklarda hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen bir kişinin telefonu suya düşünce yardıma palamar ekibi yetişti.

Liman arkasında kayalıklarda hatıra fotoğrafı çekmek isteyen bir kişi dengesini kaybederek telefonunu denize düşürdü. Yüzme bilmeyen vatandaş, arkadaşlarının yardımıyla telefonunu denizden çıkarmak için uğraşsa da sonuç alamadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Türkiye Taş Kömürü Kurumu Palamar ekibi çalışanları çağrıldı. Palamar ekibi uzun uğraşlar sonucunda kız telefonu denizden çıkararak sahibine ulaştırdı. Ancak uzun süre denizde kalan telefon kullanmayacak hale geldi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

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