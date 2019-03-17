Yardımlarına Palamar Ekibi Yetişti
23 dakika önce
Zonguldak'ta güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar liman arkasına gezmeye gitti.
Zonguldak
'ta güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar liman arkasına gezmeye gitti. Kayalıklarda hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen bir kişinin telefonu suya düşünce yardıma palamar ekibi yetişti.
Liman arkasında kayalıklarda hatıra fotoğrafı çekmek isteyen bir kişi dengesini kaybederek telefonunu denize düşürdü. Yüzme bilmeyen vatandaş, arkadaşlarının yardımıyla telefonunu denizden çıkarmak için uğraşsa da sonuç alamadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Türkiye
Taş Kömürü Kurumu Palamar ekibi çalışanları çağrıldı. Palamar ekibi uzun uğraşlar sonucunda kız telefonu denizden çıkararak sahibine ulaştırdı. Ancak uzun süre denizde kalan telefon kullanmayacak hale geldi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:17 Kaynak: İHA
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