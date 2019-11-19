Yardımlaşarak yaptıkları imam evi, doktor odası ve kütüphane hizmete girdi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde vatandaşların yardımlaşması ile yaptırılan imam evi, doktor odası ve kütüphane açılışı gerçekleşti.



Ahmetler köyünde inşaatı tamamlanan hizmet binaları açılışına Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve köylü vatandaşlar katıldı.



Köylülerin tamamen yardımlaşma usulü ile yaptıkları inşaat çalışmalarında bütün masraflar yardım sever köylü vatandaşları tarafından karşılandı.



Köy Muhtarı Mustafa Ertekin, "Köyümüzün eksiklerinden olan imam evi, doktor odası ve kütüphane inşaatımızı hayırlısı ile açtık. Yapımında yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ederim Allah razı olsun köyümüze hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK