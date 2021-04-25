Yardımlaşma derneğinde kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 680 lira ceza - Son Dakika

Konya'da kısıtlama saatlerinde bir yardımlaşma derneğinde bulunan 5 kişiye kumar oynamaktan 6 bin 680 lira ceza kesilirken, 13 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan tutanak düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İhsaniye Caddesi üzerinde bulunan bir yardımlaşma derneğinde kumar oynandığının ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı. Dün saat 22.40 sıralarında ihbara konu olan yardımlaşma derneğine giden polis ekipleri, bir masada 5 şahsın iskambil kağıtları ve pullarla poker diye tabir edilen kumar oynadığını tespit etti. Nöbetçi savcıdan alınan talimata istinaden oyun sırasında masada bulunan 350 TL para ve oyun malzemelerine el konuldu. Kumar oynayan 5 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. maddesine istinaden 6 bin 680 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu A.E. de 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan gözaltına alındı. İş yeri sahibinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan yapılan incelemelerde, iş yerinde tütün tüketimine izin verildiği ve belgesi olmadan alkol sunumu yapıldığı belirlendi. Tütün tüketimi ve alkol sunumu yapılmasından dolayı da tutanak tutuldu. Dernekteki 13 kişiye "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ceza işlem uygulandı. - KONYA