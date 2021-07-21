Yardımlaşma ile sesine kavuştu - Son Dakika

10 yıldır işitme kaybı yaşayan Ayşegül Ünal (56), hayırseverlerin ve kurumların örnek dayanışması sayesinde yeniden duymaya başladı. Pazarlarda ördüğü bez bebekleri satarak ailesini geçindiren Ünal, iki kulağına işitme cihazı takılmasının ardından ilk defa duydu. Gözyaşlarını tutamayan Ünal, "Bayram gününde yeniden doğmamı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Muğla'da eşinden ayrıldıktan sonra bir süre küçük kızı ile sığınma evinde kalan Ayşegül Ünal, yıllarca ördüğü bez bebekleri pazarda satarak evinin geçimini sağladı. 8 yıl önce gittiği hastanede işitme kaybı tespit edilen Ünal, maddi sıkıntıları nedeniyle işitme cihazı alamadı. Orta derecede işitme kaybı ve ortopedik rahatsızlıklarına rağmen dimdik ayakta duran Ünal, üniversite öğrencisi kızı ile birlikte bir evin bodrum katında zorlu bir hayat sürdü. Akademisyen Demet Seçil Deder, safra kesesi taşı tedavisi için yattığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde Ayşegül Ünal ile tanıştı. İşitme cihazı ve kıkırdak nakli tedavilerine ihtiyaç duyan Ünal'ı evinde ziyaret eden Deder, aileye el uzatılması için Menteşe Belediyesi ile iletişime geçti. Deder daha sonra 10 yıldır duymayan Ünal için, işitme cihazı takılması için arayışa çıktı. İzmir'de işitme cihazı satan bir firmanın yetkilisi Fırat Ulubahşi'ye ulaşan Deder, buradan da ücretsiz işitme cihazı sözü aldı. Muğla Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da aileye ulaşım giderleri desteği sağladı.

"Yıllardır bugünü bekledim"

Bayramdan bir gün önce İzmir'de işitme testleri yapıldıktan sonra iki kulağına da işitme cihazı takılan Ayşegül Ünal, 10 yıl aradan sonra ilk defa duymanın mutluluğunu yaşadı. Duygularını ifade etmekte zorlanan Ünal, "Yıllardır bu günü bekledim. Bayram günü beni mutlu eden, yeniden duymamı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. 2-3 saat uyuyup bez bebeklerimizi pazarlarda sattım, kızımı büyüttüm. Hiç kimse ajitasyon yaptığımı düşünmesin, çok zorlu bir hayattan geçtim. Çok şükür bugünlerime" diye konuştu. Akademisyen Demek Seçil Deder, iyiliklere vesile olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Odyometrist Cansu Polat ise orta derecede işitme kaybı bulunan Ünal'ın iki kulağına da işitme cihazı taktıklarını belirtti.

"Katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Edi İşitme Cihazları Limited Şirketi Yetkilisi Fırat Ulubahşi, "15 yılı aşkın iş ve sektör tecrübemizle harmanladığımız Edi İşitme Cihazları markamızı daha iyi yerlere getirmek için çabalıyoruz. Bu ışıkta sektörümüzün faaliyeti, yaşam için vazgeçilmez nitelikteki işitme duyumuzun geliştirilmesine olanak sağlaması nedeniyle, işitme engeli bulunan ve maddi durumu olmayan yurttaşlarımıza destek olmak bizler için esaslı bir görevdir. Bu bağlamda gerek sosyal yardım kuruluşlarının gerekse de diğer sosyal yardım faaliyetlerine katkı sağlamaktan, bu faaliyetlerin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. İşitme engelinin toplumumuzdaki farkındalığını artıracak her türlü platforma katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR