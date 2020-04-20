Yardımlaşma ruhu 375 haneye ulaşıyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek servisi sunduğu Nihal- İsmail Akçura Aşevi, 375 hanede yaşayan 424 kişiye hizmet veriyor.



Tepebaşı Belediyesi'nin Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyor.



Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, 8 kişilik ekip tarafından her gün 375 haneye öğle ve akşam yemeği olmak üzere 424 kişilik yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü verilen hizmete ilişkin verdikleri bilgide, "Aşevimiz tarafından her gün düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sıcak yemek hazırlıyoruz. Öğle ve akşam öğünleri için hazırlanan bu yemeklerin servisi yine ekiplerimiz tarafından tek tek evlere yapılarak teslim ediliyor. İhtiyaç ve talepler artarak devam ediyor. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi de sürdürüyoruz. Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespit edilmesi durumunda bu rakamlar artabiliyor" ifadelerini kullandı.



Vatandaşlar, Nihal-İsmail Akçura Aşevi hakkında bilgi almak için 444 44 26 numaralı Mavi Massa hattına ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR