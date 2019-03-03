Son Dakika Haberleri: Yardımsevenler 91. Onur Yılı Yemeği

Yardımsevenler 91. Onur Yılı Yemeği

1 saat önce

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Fatsa Şubesi, derneğin 91. onur kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kutlama ve yemekli konser programı düzenledi.

Yardımsevenler 91. Onur Yılı Yemeği, System.String[]
Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Fatsa Şubesi, derneğin 91. onur kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kutlama ve yemekli konser programı düzenledi.

Fatsa'da bir otelde düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Gecede konuşan Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç, "TYSD 19 Şubat 1928'de kurulan, ülke genelinde 135 şubesiyle, büyük mesuliyet duygusuyla, birlik ve beraberlik içerisinde, insan onurunu kırmadan, ihtiyaç sahiplerine hizmet veren bir Cumhuriyet kuruluşudur. 2019-2020 eğitim yılları içinde 70 üniversite öğrencisine katkı bursu vermekteyiz" dedi.

Konuşmaların ardından TRT sanatçısı Seda Gökkadar seslendirdiği sevilen şarkılarla müzik ziyafeti verdi. Gece, Yardım Sevenler Derneği Fatsa Şubesine katkıda bulunan kişilere plaket ve ödül töreni ile son buldu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:12 Kaynak: İHA

Fatsa, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Güncel
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