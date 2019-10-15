Son Dakika Haberleri: Yardımsever belediye işçisi bağışlarla kırtasiye malzemesi aldı
Son Dakika Güncel Yardımsever belediye işçisi bağışlarla kırtasiye malzemesi aldı

Yardımsever belediye işçisi bağışlarla kırtasiye malzemesi aldı

1 saat önce

Zonguldak Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan ve maaşının bir bölümüyle iki ilkokul öğrencisine burs veren Abdurrahman Yılmaz, kendisine destek olmak isteyenlerin yaptığı bağışlarla kırtasiye malzemesi aldı.

Yardımsever belediye işçisi bağışlarla kırtasiye malzemesi aldı, System.String[]

Zonguldak Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan ve maaşının bir bölümüyle iki ilkokul öğrencisine burs veren Abdurrahman Yılmaz, kendisine destek olmak isteyenlerin yaptığı bağışlarla kırtasiye malzemesi aldı.

Sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla iki öğrenciye burs veren Yılmaz'a ulaşan birçok kişi, kendisine destek olmak istedi.

Yardım tekliflerini reddederek öğrencilere burs verilmesini isteyen Yılmaz, buna rağmen esnaf ve iş adamlarından gelen bağışla kitap, kalem, defter gibi kırtasiye malzemeleri aldı.

Köksal Toptan İlk ve Ortaokulu yönetimiyle iletişime geçen Yılmaz, 20 öğrencinin kırtasiye malzemesine ihtiyacı olduğunu öğrenmesinin ardından okula bağışta bulundu.

"Öğrenciler bu ülkenin geleceği"

Abdurrahman Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "Kırtasiye malzemelerini hem bağışlarla hem de kendi imkanlarımla temin ettim. Maddi imkanım oldukça da devam edeceğim. Kentte ilköğretim okullarının hepsini ziyaret edip kırtasiye yardımında bulunmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Okulun müdürü Erdal Aday da katkılarından dolayı Yılmaz'a teşekkür ederek, "Herkesin eğitime duyarlı olması gerekiyor." dedi.

Abdurrahman Yılmaz, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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