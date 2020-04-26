Yardımsever dede toruna Kovid-19 engel olamadı - Son Dakika
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Yardımsever dede toruna Kovid-19 engel olamadı

6 saat önce

Sosyal medyada "Dede torun mavi kapak" adıyla açtıkları hesap sayesinde pek çok engelliyi sevindiren 73 yaşındaki Halit Aydoğan ve 18 yaşındaki torunu Melike Sarıtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde evlerinden çıkamasa da kargo yoluyla engellilere tekerlekli...

Yardımsever dede toruna Kovid-19 engel olamadı, System.String[]

Sosyal medyada "Dede torun mavi kapak" adıyla açtıkları hesap sayesinde pek çok engelliyi sevindiren 73 yaşındaki Halit Aydoğan ve 18 yaşındaki torunu Melike Sarıtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde evlerinden çıkamasa da kargo yoluyla engellilere tekerlekli sandalye dağıtımına devam ediyor.

Salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkamaması nedeniyle evlerinde kalan dede ve torun, 1,5 ayda 6 tekerlekli sandalyeyi daha yardıma muhtaç insanlara teslim etti.

Bugüne kadar 332 tekerlekli sandalye yardımı gerçekleştiren dede ve torunu, sokağa çıkamasalar da 6 farklı şehirde bulunan ihtiyaç sahibine kargoyla sandalyelerini ulaştırdı.

Melike Sarıtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyduğunu belirterek, dedesi ve anneannesinin de sağlıklarını riske atmamak için kendilerini evde izole ettiğini anlattı.

Sarıtaş, "Benim yaşımdakilerin sokağa çıkmasına izin verilmemesi kuralını doğru buluyorum çünkü taşıyıcı olabiliriz. Bu çok tehlikeli." dedi.

Sosyal medyada 100 bine yakın takipçilerinin bulunduğunu aktaran Sarıtaş, "Sağ olsunlar kapak göndermek istiyorlar fakat biz bir süre hem kendilerini hem de dedemi riske atmamaları için kapak gönderimlerini askıya aldık. Depomuzda hala kapağımız var." ifadesini kullandı.

"İnternetten satın alıp adreslerine gönderdik"

Salgının en kısa sürede son bulması dileğinde bulunan Sarıtaş, şöyle konuştu:

"Kimseye bulaşsın istemiyorum. Kimse ölmesin. Maalesef kurallara uymayanlar oluyor. Onlardan ricamız, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarını dikkate almaları. Biz dedemle tüm önlemlerimizi alarak hayatı eve sığdırıyoruz. EBA üzerinden derslerime devam ediyorum. Arkadaşlarımla sosyal medyadan zaten görüşebiliyoruz. Sabretmemiz lazım. Bu süre zarfında yardım elimizi uzatmamak olmazdı. 6 ihtiyaç sahibi arkadaşımıza tekerlekli sandalye verdik. İnternetten satın alıp, adreslerine gönderdik. En sağlıklısı buydu. Onlar da bize kargoları eline ulaşınca fotoğraf atıyor, mesaj gönderip teşekkür ediyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu süreci en az hasarla atlatırız ve eski günlerimize döneriz."

"Sağlık ordumuzun uyarısını emir telakki ediyorum"

Dede Halit Aydoğan da kötü günlerin geride kalacağına inandığını belirterek, tüm Türkiye'ye "evde kal" çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu anlatan Aydoğan, "Sağlıkçılar gece gündüz bizim için mücadele ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Sağlık ordumuzun uyarısını emir telakki ediyorum. Bu kurallara uymayanlara da kırılıyorum. Bu süreçte 6 sandalyemizi daha ihtiyaç sahiplerine verdik. Ankara, İstanbul, Gaziantep bunlardan bazıları. Tüm Türkiye'deki ihtiyacı olanlara elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Devletimizin 65 yaş üstü sokağa çıkma sınırlandırması kuralına uymayan yaşıtlarıma sesleniyorum; öleceksek de cenazemiz güzel defnedilsin, cenaze namazımız kılınsın. Allah herkese güzel ölmeyi nasip etsin. Bu yüzden lütfen 'bana bir şey olmaz' demeyin ve evinizde kalın. Devletimize, sağlıkçılarımıza, polisimize dua ediyorum." diye konuştu.

Aydoğan, Türkiye, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:14 Kaynak: AA

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