Yardımsever gönüllüler Karslı köy çocuklarını 23 Nisan'da da unutmadı - Son Dakika

Kars'ta bir grup gönüllü, sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanyada topladıkları oyuncakları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köy köy gezerek çocuklara dağıttı.

Kentte yaklaşık 4 yıl önce "Bir oyuncak da sen ver" adıyla sosyal medya hesabı açan Taner Güneş ve gönüllü arkadaşları, bugüne kadar yüzlerce çocuğa oyuncak ulaştırdı.

Gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlamak zorunda kalacak miniklere moral vermek amacıyla da çalışma yaptı.

Selim ilçesi Kırkpınar köyünde çocuklarla buluşan gönüllüler, bayramlarını kutladığı öğrencileri oyuncaklarla sevindirdi.

Proje kapsamında 3 köye giden gönüllüler, ev ev dolaşarak çocuklara hediyeler dağıttı.

Gönüllülerden Fatih Taş, AA muhabirine, 23 Nisan dolayısıyla köylerdeki çocukların yüzlerini güldürmek istediklerini söyledi.

Salgın nedeniyle etkinliklere bir süre ara verdiklerini ifade eden Taş, "23 Nisan'ı boş geçmek istemedik. Çocuklara sürpriz yaptık ve oyuncaklarını verdik. Burada çocukların mutluluklarına ortak olmaya çalıştık. İnşallah pandemi süreci bittiği zaman daha güzel etkinlikleri devam ettireceğiz." dedi.

Çocukları Kovid-19 konusunda da bilgilendiriyorlar

Taş, çocukların heyecanına, mutluluklarına ortak olduklarını belirterek, "Etkinlikte çocuklara Kovid-19 konusunda bilgiler veriyoruz, toplu yerde bulunmamaları, maske ve mesafe konularında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Pandemi bittikten sonra inşallah birçok çocuğa ulaşıp hediyelerini vereceğiz. Bu konuda bize destek veren herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Bize oyuncak göndererek çocukların yüzünü güldürebilirsiniz." diye konuştu.

Çocuklardan Muhammet Alkaya da oyuncaklarla mutlu olduklarını dile getirerek, "23 Nisan'da hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Bize oyuncak dağıtan ağabeylerime teşekkür ederim. Kumandalı arabam da çok güzel, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.