Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi

Sel felaketinden en çok etkilenen ülke olan Almanya'da "Selden sonra temizlik: RTL sunucusu Bad Münstereifel'e yardım eli uzattı" başlıklı video haber hazırlayan RTL muhabiri Susanna Ohlen'in aslında temizlik çalışmalarına hiç katılmadığı ama öyle görünsün diye üzerine çamur sürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Bunun üzerine haber internet sitesinden kaldırıldı, Ohlen'in işine son verildi.

2008'DEN BERİ RTL'DE GÖREV YAPIYORDU

RTL'den yapılan açıklamada "Muhabirimizin yaklaşımı gazetecilik ilkeleri ve standartlarımıza uygun değil" ifadesi kullanıldı.

Ohlen, 2008'den bu yana RTL'de görev yapıyordu.