Yardımsever kadın, annesi adına köy okuluna kütüphane kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yardımsever kadın, annesi adına köy okuluna kütüphane kurdu - Son Dakika

Yardımsever kadın, annesi adına köy okuluna kütüphane kurdu

6 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı bir köye, hayırsever bir vatandaş tarafından kütüphane kuruldu.

Yardımsever kadın, annesi adına köy okuluna kütüphane kurdu, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı bir köye, hayırsever bir vatandaş tarafından kütüphane kuruldu.

Kocaeli'de yaşayan Gelibolulu Özüm Sekmen, bir iş arkadaşının, annesi Seyhan Kibar adına bir kütüphane yaptırmak istediğini öğrendi.

Sekmen, isminin açıklanmasını istemeyen bu kişiye kütüphaneyi memleketi olan Gelibolu ilçesine bağlı Yeniköy'e yapabileceğini, ona bu konuda kendisinin de yardımcı olabileceğini iletti.

Bunun üzerine köyde bulunan ilkokulun bir sınıfı kütüphane yapılması için köy muhtarı Mustafa Baysal ve okul müdürü Veli Bektaş tarafından düzenlendi.

Kütüphanenin açılışı için köye gelen yardımsever kadın ve arkadaşları, bağışlarla topladıkları kitapları raflara yerleştirdi.

Açılışın yapılmasının ardından bir özel okulun yolladığı hediyeler köydeki çocuklara dağıtıldı.

Bağışlardan artan diğer kitaplar ise Balıkesir'deki bir ilköğretim okuluna bağışlanmak üzere Gelbolu Motorsiklet Derneği ve Çanakkale'deki bir sanat atölyesine bırakıldı.

Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:34 Kaynak: AA
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