Son Dakika Haberleri: "Yardımsever olmak kanımızda var"
Son Dakika Yaşam 'Yardımsever olmak kanımızda var'

"Yardımsever olmak kanımızda var"

1 saat önce

Samsun Piazza Alışveriş Merkezi (AVM) ve Kızılay iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ziyaretçiler, kan bağışında bulunarak, iyilik kervanına katılmanın manevi huzurunu yaşıyor.

Samsun Piazza Alışveriş Merkezi (AVM) ve Kızılay iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ziyaretçiler, kan bağışında bulunarak, iyilik kervanına katılmanın manevi huzurunu yaşıyor.


Kızılay tarafından Piazza'nın 1. katındaki ortak kullanım alanında "Yardımsever olmak kanımızda var" sloganı ile kurulan kan bağışı standında, dileyen ziyaretçiler saat 13.00 ile 22.00 arasında kan bağışında bulunabiliyor.


Pazar günü de devam edecek olan etkinlikle ilgili bilgi veren Kızılay yetkilileri, "Kan, herkesin her zaman ihtiyacıdır. Kişi, kan vermekle bir hayat kurtarılmasına vesile olmanın yanı sıra kendi sağlığına da katkı sunar. Bu nedenle hem kendi sağlığına katkı sunmak hem de hiç tanımadıkları insanlara iyilik yapmak isteyen isteyenleri Piazza'ya bekliyoruz" çağrısında bulundular. - SAMSUN

Kızılay, Samsun, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:42 Kaynak: İHA
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