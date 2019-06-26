Son Dakika Haberleri: Yardımseverler, beyninde kötü huylu tümör olan Emir'in hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı
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Yardımseverler, beyninde kötü huylu tümör olan Emir'in hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı

1 saat önce

Yardımseverler, beyninde kötü huylu tümör olan Emir'in hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da beyninde tümör bulunan 7 yaşındaki Emir Aydın, Burak King, Enes Batur ve Reynmen ile tanışmak istediğini dile getiren bir video yayınladı.

Yardımseverler, beyninde kötü huylu tümör olan Emir'in hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da beyninde tümör bulunan 7 yaşındaki Emir Aydın, Burak King, Enes Batur ve Reynmen ile tanışmak istediğini dile getiren bir video yayınladı. Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, video paylaşan Emir Aydın'ın hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.
Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin adını veren platform üyeleri, beyninde kötü huylu tümör olan ve tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Emir Aydın'ın tanışmak istediği üç ünlü için harekete geçti. 7 yaşındaki Emir'in Burak King, Enes Batur ve Reynmen gibi ünlüler ile tanışma hayalini gerçekleştirmek isteyen platform üyeleri, Emir'in tanışmak istediği ünlülerin isimlerini söylediği videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı. Platform üyeleri Emir'in doğum günü olan 5 Temmuz'da, çok sevdiği ünlülerle buluşturup sürpriz yapmak istiyor.
Yardımseverler, beyninde kötü huylu tümör olan Emir'in hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
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