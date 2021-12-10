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Yardımseverler 'TOGEM-DER' Bahçesi'nde buluştu - Son Dakika

Yardımseverler 'TOGEM-DER' Bahçesi'nde buluştu

10.12.2021 15:56

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), ihtiyaç sahipleri için 'Bahçe Satışları' düzenledi.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), ihtiyaç sahipleri için 'Bahçe Satışları' düzenledi. Derneğe bağış olarak gelen kıyafetten ayakkabıya, elektrikli küçük ev aletlerinden tablolara kadar onlarca ürün, ihtiyaç sahibi aileler için satıldı. Satıştan yaklaşık 200 bin liralık gelir hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), Üsküdar'daki yeni binasının bahçesinde 'Bahçe Satışları' adıyla kermes düzenledi. Yardımseverlerin bağışladıkları ihtiyaç fazlası ürünler ve derneğin TOG-Cafe'sinde yapılan kek, kurabiye, poğaça gibi yiyecekler kermeste satıldı. Satılan ürünlerden elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine, kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin de satıldığı Tarım Kredi Kooperatiflerinden gıda çeki verilecek.

Bu akşam sona erecek kermeste vatandaşlar, sepet dolusu alışveriş yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermese, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TOGEM-DER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

AMAÇ KADINA, AİLEYE VE İNSANA DOKUNMAK

'Bahçe Satışları'na başlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, hayırseverlerin bağışladığı ürünlerin satılarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını söyledi.

Uysal, 'Amaç hem kadına hem aileye hem de insanlara dokunmak. Hayırseverlerimizin bizlere bağışlamış olduğu ürünleri de hayırda kullanabilmek için çaba sarf edeceğiz. Bunların hepsi sıfır maliyetle yapıldı. İnsanlarımız pandemi şartlarında açık havada alışveriş yapacaklar hem de burası bir şenlik havasında olabilir diye düşündük. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Sıfır Atık Projesi kapsamında her şeyin sürdürülebilirliği ve kendi ihtiyacımızın fazlalığını da bir başka insanla paylaşabilme düsturundan yola çıkarak bunu yaptık. Diliyorum güzel bir satış olur' dedi.

ONLARCA ÜRÜN SATILIYOR; YAKLAŞIK 200 BİNLİK GELİR HEDEFLENİYOR

Bahçe Satışları'nda kıyafetten ayakkabıya, küçük ev eşyalarından tablolara kadar onlarca ürünün makul fiyatlarla satıldığını dile getiren Uysal, 'Fiyatlarımızı 10 lira ile 50 lira olarak belirledik. Tahmini gelirimizin 100 bin ila 200 bin lira arasında olacağını düşünüyoruz. Hayırseverlerimizin dışında kendi ürünlerimiz de var. TOG-Cafe markası adı altında kurabiyeler, bisküviler, kekler, pastalar yapıyoruz. Bunları da bugün satışa sunduk. Buradan da bir gelir edeceğiz. Bütün gelir ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını giderebilmek üzere Tarım Kredi Kooperatifinin oluşturduğu çekleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine vereceğiz' diye konuştu.

SEPET DOLUSU ALIŞVERİŞ YAPILDI

Esenyurt'tan Üsküdar'a kermes için gelen Cavide Karakülah, 'Sepetler doldu çok güzel bir kermesti. Ütü, ferace, narenciye sıkacağı, çocuklarımıza bot aldık. TOGEM-DER yönetimine çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Kermeste çok güzel tablolar bulduğunu söyleyen Anise Daştan, 'Her şey çok uygun. Çaydanlıkların fiyatına inanamadım. İyi ki böyle bir yer var. Hem biz hem de ihtiyaç sahipleri faydalanıyor' dedi.

Yardımseverler 'TOGEM-DER' Bahçesi'nde buluştu
Yardımseverler 'TOGEM-DER' Bahçesi'nde buluştu
Yardımseverler 'TOGEM-DER' Bahçesi'nde buluştu
Yardımseverler 'TOGEM-DER' Bahçesi'nde buluştu
Yardımseverler 'TOGEM-DER' Bahçesi'nde buluştu
Yardımseverler 'TOGEM-DER' Bahçesi'nde buluştu
Yardımseverler 'TOGEM-DER' Bahçesi'nde buluştu
Yardımseverler 'TOGEM-DER' Bahçesi'nde buluştu
Yardımseverler 'TOGEM-DER' Bahçesi'nde buluştu
Yardımseverler 'TOGEM-DER' Bahçesi'nde buluştu

Üsküdar, Kermes, Tarım, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yardımseverler 'TOGEM-DER' Bahçesi'nde buluştu - Son Dakika


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