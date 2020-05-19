Yardımseverler Türk Kızılayı'nın kampanyasına 15 milyon TL bağışladı - Son Dakika

TÜRK Kızılayı tarafından 5 milyon TL yardım toplama hedefiyle başlatılan yardım kampanyasına katılan yardımseverler, kampanyaya 15 milyon 600 bin TL bağışta bulundu

Türk Kızılayı, koronavirüsle mücadele döneminde daha fazla insana yardımda bulunabilmek adına Tuzla'da bulunan Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi'nde "Bağış ve Dayanışma Programı" düzenledi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da katıldığı programı Oylum Talu sundu. Türkiye'nin farklı noktalarındaki bağışçılar ve gönüllüler canlı bağlantılar yaparak programa katılarak bağışta bulundu. Türk Kızılayı'nın resmi sosyal medya hesaplarında "Tam Zamanı" başlığıyla program canlı olarak yayınlandı.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE DAYANIŞMA"

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bağış ve Dayanışmayla ayakta duran bir kurumuz. İhtiyaç sahiplerine bağışçılarımız ve gönüllülerimizin katkılarını taşıyan bir güven köprüsüyüz. Bu işi 152 yıldır yapıyoruz. Bugünler de biyolojik afet yaşıyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Korona pandemisi yaşıyoruz, evlerimizden çıkamıyoruz. Bizler her ramazan düzenlediğimiz geleneksel iftarlarımızı fiziksel olarak bir araya gelerek yapamadık, bunu atlamak olmazdı. Belki o yemeklerde bin kişiye ulaşıyorduk ama bugün hedefimiz Kızılay'ımızın dijital ortamlarını kullanarak 2 milyon insana ulaşmak. 2 milyon insanın küçük, büyük desteğiyle ramazanda ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiği kadar dayanışma göstermeye gayret ediyoruz" dedi.

15 MİLYON TL BAĞIŞLANDI5 Milyon TL yardım toplama hedefiyle yola çıkan Türk Kızılayı, yaklaşık 10 saat süren kampanyaya yardımseverler 15 milyon 600 bin TL bağışta bulundu